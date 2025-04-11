Дощ у суботу, ясно - у неділю: прогноз погоди в Україні на вихідні

У суботу, 12 квітня, в Україні очікується прохолодна й дощова погода, місцями з мокрим снігом. Особливо це стосується південних і східних регіонів. На Луганщині, у Криму та на Буковині синоптики прогнозують сильні дощі. Центральна частина країни залишиться більш спокійною, хоча й без істотного потепління. Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +13 °C на сході та до +11 °C у центрі, однак уночі можливі заморозки до –3 °C. Захід України матиме дещо комфортніші умови — близько +11 °C удень і до +1 °C вночі, але з дощами. На півдні температура вдень триматиметься на рівні +7..+9 °C, і подекуди очікується навіть мокрий сніг, а вночі знову ж таки заморозки. Про це повідомляє SINOPTIK.ua.

Незважаючи на загальну прохолоду, жителі деяких областей таки відчують певне полегшення: після доволі холодних днів температура підніметься майже на 10 градусів. У низці регіонів — зокрема на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирщині, Київщині, Черкащині — вдень повітря прогріється до +9..+11 °C, хоч ночі залишаться морозними.

Український гідрометцентр попереджає про нічні заморозки по всій території країни. Температура опуститься до 0..–5 °C не лише на ґрунті, а й у повітрі, що може бути критичним для ранніх саджанців і плодових дерев. Тож усім, хто вже щось посадив, радять захистити рослини від холоду.

У неділю, 13 квітня, синоптики обіцяють суттєве покращення погоди. У більшості регіонів очікується сухий, ясний день з температурою, яка вже більше відповідатиме весняним нормам. На сході — +11..+15 °C і сонячно, у центрі — до +14 °C, на заході — до +18 °C, зокрема в Ужгороді буде майже ідеальна весняна погода. Хоча в гірських районах Закарпаття ночі залишаться холодними. Південні області матимуть до +13 °C — без опадів, але ще трохи прохолодно.

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У деяких районах можливі незначні опади — короткий дощ у Перекопському районі Криму та слабка хмарність із ймовірністю дощу на Харківщині.

Температурне тло суттєво зміниться — у п’ятницю ще було +1..+2 °C, а вже в неділю вдень у тих самих регіонах (Житомирщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Київщина) прогнозується до +9..+11 °C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 9 квітня.

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