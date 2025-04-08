Весна на паузі: синоптикиня розповіла, чим здивує погода цього тижня і яким буде Великдень

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про дві серйозні хвилі похолодання та регулярні опади, які накриють Україну протягом цього тижня. У країну із північного напрямку прийшло холодне арктичне повітря, яке залишатиметься над територією щонайменше до кінця тижня.

Весна, за словами експертки, повернеться не раніше вихідних. "Наразі над Україною утримується маса арктичного повітря, яка протримається щонайменше до суботи", – зазначила Птуха в коментарі для NV. Така ситуація спричинить нічні морози та прохолодні дні. Крім того, через проходження атмосферних фронтів можливі коливання тиску.

За прогнозами, у ніч на 8 квітня східні області накриє помірний мокрий сніг. У денний час 8 квітня опади перемістяться на північні, центральні та західні регіони. За словами синоптикині, товщина снігового покриву в більшості областей може сягати 1–6 см, а в Карпатах можливі сильніші снігопади – до 20 см і навіть більше.

У південно-східних регіонах спостерігатимуться змішані опади, переважно з дощем. За прогнозами, 9 квітня опади поступово припиняться, хоча не всюди – частина країни залишатиметься у вологій зоні.

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"У четвер та п’ятницю, 10–11 квітня, в Україну з північного заходу надійде новий атмосферний фронт, який знову принесе помірні опади у вигляді мокрого снігу", – повідомила Наталія Птуха. – "На 11 квітня прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вночі переважно в західних регіонах, а вдень – у більшості північних областей опадів не передбачається. Проте в ніч на 12 квітня дощ і мокрий сніг знову йтимуть у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях. Також вдень дощитиме і сніжитиме на півдні країни та в Карпатах".

Щодо температури, то, як зазначає синоптикиня, погода цього тижня залишатиметься не дуже комфортною. У нічні години все ще можливі заморозки: від 0 до –5°C, а в гірських районах Карпат – навіть до –11°C.

У денний час повітря прогріватиметься до +1…+4°C. У південних та південно-східних регіонах трохи тепліше –максимум до +9°C. Через позитивні температурні показники сніг, якщо й випадатиме, довго не лежатиме.

Крім цього, українці кілька днів поспіль зіштовхуватимуться з ожеледицею – вона ускладнюватиме ситуацію на дорогах, особливо в західних, а також частково північних і центральних областях.

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Протягом тижня вітри переважатимуть з північного заходу зі швидкістю 5–12 м/с, однак вдень 10 квітня у західних регіонах можливі сильні пориви – до 15–20 м/с.

"Цей тиждень дійсно прохолодний", – наголошує синоптикиня Наталія Птуха. Але вже незабаром очікується потепління. Зокрема, з суботи, 12 квітня, температура почне зростати.

Так, у Києві 12 квітня прогнозують до +8°C, а в неділю – вже до +10°C. Нічні морози поступово відступатимуть.

"Наступний тиждень буде теплішим і приємнішим", – запевняє Птуха. Вона пояснює, що з 13 квітня очікується надходження теплого повітря разом із зоною підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що ймовірність опадів буде мінімальною, а погода – стабільною та спокійною.

За попередніми розрахунками, на Великдень слід очікувати класичної весняної погоди без різких змін. Хоча точний прогноз ще рано давати, наразі не видно передумов для якихось суттєвих погодних сюрпризів.

У Києві та області нічні температури до 12 квітня коливатимуться в межах 0…–2°C, вдень – до +1…+3°C. Після цього очікується поступове потепління: спочатку до +4°C, далі – до +6…+8°C і вище. "Температура зростатиме з кінця цього тижня", — підтверджує синоптикиня.

8 квітня в столиці ймовірний незначний мокрий сніг, а 9-го місцями також можливі слабкі опади. 10–11 квітня через черговий атмосферний фронт у Київській області знову очікується мокрий сніг. Але вже 12 квітня прогнозують суху погоду без опадів.

Раніше ми розповідали, що після потепління прийде раптовий холодний фронт у Київ.

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