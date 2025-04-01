Погода здивує киян: синоптики попереджають, що після потепління прийде раптовий холодний фронт

Найближчими днями в Києві очікується потепління, однак воно буде нетривалим. Вже у суботу температура в столиці різко знизиться.

Про це інформує Український гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, з 1 по 5 квітня в Київській області переважатиме хмарна погода, що формується під впливом зони зниженого атмосферного тиску з періодичними коливаннями.

Перші два дні квітня супроводжуватимуться дощами різної інтенсивності – від слабких до помірних. Потім встановиться кілька днів без опадів, але в суботу вдень знову можливий невеликий дощ.

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До Києва надходитиме вологе та помірно тепле повітря з півночі, що сприятиме поступовому підвищенню температури. Вночі вона коливатиметься в межах +3°...+8°, а вдень спочатку залишатиметься на рівні близько +10° через дощі. Проте 3-4 квітня, завдяки проясненням, повітря прогріється до комфортних +14°...+16°.

5 квітня в Києві температура повітря практично не змінюватиметься протягом доби – як вночі, так і вдень очікується близько +8°.

"Ніч буде відносно теплою, але вдень може здатися прохолодно!" – зазначають синоптики.

Раніше ми розповідали, що синоптики попереджають про різку зміну погоди на початку квітня.

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