Погода удивит киевлян: синоптики предупреждают, что после потепления придет внезапный холодный фронт

В ближайшие дни в Киеве ожидается потепление, однако оно будет непродолжительным. Уже в субботу температура в столице резко снизится.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, с 1 по 5 апреля в Киевской области будет преобладать облачная погода, которая формируется под влиянием зоны пониженного атмосферного давления с периодическими колебаниями.

Первые два дня апреля будут сопровождаться дождями разной интенсивности – от слабых до умеренных. Затем установится несколько дней без осадков, но в субботу днем снова возможен небольшой дождь.

Читайте также: Украину накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля

В Киев будет поступать влажный и умеренно теплый воздух с севера, что будет способствовать постепенному повышению температуры. Ночью она будет колебаться в пределах +3...+8°, а днем сначала будет оставаться на уровне около +10° из-за дождей. Однако 3-4 апреля благодаря прояснениям воздух прогреется до комфортных +14°...+16°.

5 апреля в Киеве температура воздуха практически не изменится в течение суток – как ночью, так и днем ожидается около +8°.

"Ночь будет относительно теплой, но днем может показаться прохладно!" – отмечают синоптики.

Ранее мы рассказывали, что синоптики предупреждают о резком изменении погоды в начале апреля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!