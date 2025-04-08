Мороз до -5: прогноз погоди в Україні на 9 квітня

У середу, 9 квітня, в кількох регіонах України синоптики прогнозують нічні заморозки до -5 °C, а подекуди — хмарність та невеликий сніг. За її словами, вночі температура опускатиметься до 0...-5 °C. Вдень також зберігатиметься прохолода: очікується +1...+6 °C, а на Луганщині — до +9 °C. Місцями не виключені опади у вигляді легкого снігу.

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У столиці опадів не передбачається. Уночі можливі заморозки в межах +1...-3 °C, вдень — лише +1...+3 °C. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Уже 10 квітня в Україну знову прийде циклон, який принесе більше опадів і посилення вітру. Водночас, за словами синоптикині, потепління слід очікувати з другої половини квітня — до +12...+18 °C.

Раніше ми розповідали, що синоптики попереджали киян, що після потепління прийде раптовий холодний фронт.

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