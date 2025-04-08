Мороз до -5: прогноз погоды в Украине на 9 апреля

В среду, 9 апреля, в нескольких регионах Украины синоптики прогнозируют ночные заморозки до -5 °C, а иногда облачность и небольшой снег. По ее словам, ночью температура будет опускаться до 0...-5°C. Днем будет сохраняться прохлада: ожидается +1...+6 °C, а в Луганской области — до +9 °C. Местами не исключены осадки в виде лёгкого снега.

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В столице осадков не ожидается. Ночью возможны заморозки в пределах +1...-3°C, днем только +1...+3°C. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

Уже 10 апреля в Украину снова придет циклон, который принесет больше осадков и усиление ветра. В то же время, по словам синоптикини, потепление следует ожидать со второй половины апреля до +12...+18 °C.

Раньше мы рассказывали, что синоптики предупреждали киевлян, что после потепления придет внезапный холодный фронт.

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