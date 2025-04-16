Тепло, як влітку: прогноз погоди в Україні на 17 квітня

За даними синоптиків, друга половина тижня в Україні обіцяє справжнє потепління — місцями температура підніметься до +25 градусів. Очікується сонячна та майже по-літньому тепла погода, а незначні дощі пройдуть лише в окремих регіонах.

У четвер, 17 квітня, атмосферний тиск забезпечить переважно суху погоду по всій території країни. Лише в західних областях можливі короткочасні дощі вдень. Про це пише NV.ua.

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Вітер переважатиме південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 5–12 м/с. Температура вночі становитиме +6…+11°C, вдень — від +18 до +23°C, у гірських районах — +13…+18°C.

Загалом синоптична ситуація сприяє активному весняному настрою — попереду теплі й здебільшого сонячні дні.

Раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на вихідні.

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