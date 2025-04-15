Долг за 'коммуналку': в каких случаях его можно больше не платить

После начала войны многие украинцы были вынуждены выехать за границу, оставив свои квартиры без присмотра. Однако, несмотря на отсутствие жителей, начисление коммунальных услуг не останавливается. Когда люди возвращаются домой, часто с изумлением проявляют значительную задолженность, которая накапливалась годами.

В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос – законны ли эти начисления и должны ли граждане платить старые долги? Ответ на этот вопрос был предоставлен на официальном портале Верховной Рады Украины, в частности, в разъяснениях относительно срока давности коммунальной задолженности.

Украинцы могут уменьшить суммы в квитанциях за коммуналку, если жилье – квартира или дом – оставалось без жителей более 30 дней. В таких случаях можно временно прекратить начисление за потребление газа, электроэнергии, воды или вывоз мусора.

Чтобы оформить такое увольнение, нужно обратиться в компании, предоставляющие эти услуги, с соответствующим заявлением. Обязательно следует добавить подтверждающие документы, удостоверяющие, что лицо действительно не находилось в доме. Это могут быть, в частности, справки о работе или проживании за пределами Украины.

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Однако это правило не распространяется на оплату отопления и управления многоквартирными домами. В таких случаях долг продолжает накапливаться и со временем могут начислить значительные суммы. Поэтому возникает закономерный вопрос: обязан ли человек платить полностью весь долг?

Согласно положениям Гражданского кодекса Украины, существует срок исковой давности. В большинстве ситуаций по коммунальным задолженностям он составляет три года.

Это означает, что поставщики услуг вправе потребовать оплату только за три последних года до момента подачи судебного иска или официального обращения. Но есть исключения: если должник сам признавал наличие задолженности, например:

совершал частичные платежи;

подписывал договор о реструктуризации;

просил о рассрочке или отсрочке платежей.

В таких случаях срок давности прерывается и поставщик имеет право требовать погашения долга за весь период.

Как добиться списания части коммунального долга

Даже по истечении трехлетнего срока исковой давности долг не аннулируется автоматически. Если вы самостоятельно оплатили задолженность после этого периода, вернуть денежные средства уже не получится.

Следует иметь в виду: суд может принять иск вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента возникновения долга. Но именно должник должен подать заявление о том, что срок исковой давности истек. Без такого заявления суд не учтет этот фактор и может удовлетворить иск.

Таким образом, если вы не признавали наличие долга, не осуществляли частичных платежей и не подписывали никаких подтверждающих документов, то с вас могут взыскать только сумму за последние три года. Остальная часть задолженности может быть списана.

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