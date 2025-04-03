Борги за комуналку: хто в Україні накопичує величезні неоплачені рахунки

Громадяни України з низьким або середнім рівнем доходів сумлінно оплачують комунальні послуги. Водночас цього не можна сказати про людей із високими прибутками.

При цьому пенсіонери стабільно оплачують комунальні рахунки. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Населення – не найголовніший боржник насправді", – сказав Омельченко.

За його словами, українці оплачують приблизно 85–90% комунальних рахунків. Проте найбільш дисциплінованими у цьому питанні залишаються громадяни з низьким і середнім рівнями доходів, які, незважаючи на фінансові труднощі, намагаються уникати заборгованості за комунальні послуги.

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Проте зовсім інша картина спостерігається серед мешканців елітних житлових комплексів. За словами Володимира Омельченка, у розкішних квартирах вартістю в мільйони гривень проживають люди, які накопичили борги на 100–150 тисяч гривень.

Компанії також накопичують заборгованість за оплату комуналки

При цьому значно серйознішою проблемою залишається колосальна заборгованість компанії "Теплокомуненерго", яка сягає близько 80 мільярдів гривень. Окрім цього, суттєві борги мають також водоканали та державні шахти.

Експерт також зауважив, що низці підприємств фактично дозволили не сплачувати за енергоресурси під час воєнного стану. До того ж їхні рахунки не можуть бути заморожені, а штрафи – не застосовуються. На сьогодні таких підприємств налічується понад 5 тисяч.

Омельченко зазначив, що серед цих 5 тисяч підприємств лише 30% справді займаються оборонною діяльністю та обґрунтовано потребують бронювання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть українські пенсіонери не платити за доставку газу.

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