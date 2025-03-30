Чи можуть українські пенсіонери не платити за доставку газу

Транспортування газу оплачується окремо, і споживачі отримують для цього окремий рахунок. Для українських пенсіонерів не передбачено спеціальних пільг на цей тариф.

Пенсіонер звільняється від сплати за транспортування газу лише за умови повного відключення від газової мережі. Про це пише "24 Канал" з посиланням на НКРЕКП.

Тому, навіть якщо ви не користуєтесь газом, але підключені до мережі, сплачувати рахунки за транспортування блакитного палива все одно доведеться. У такому разі розрахунок платежу здійснюється з урахуванням мінімальних встановлених показників.

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Для повного відключення від газової мережі слід розірвати угоду з компанією, яка обслуговує ваш будинок. Для цього потрібно:

отримати відповідний акт про припинення подачі газу;

подати офіційну заяву оператору газорозподільної системи щодо розірвання договору.

"Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування", – зауважує НКРЕКП.

Якщо оператор ГРМ відмовляється виконати процедуру, можна подати скаргу до Національної комісії, що регулює державну політику в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підвищили тариф на транспортування газу.

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