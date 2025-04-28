Украинцам обещают возвращение тепла: синоптик раскрыл дату: синоптик раскрыл дату

В конце апреля в Украине резко ухудшилась погода. Температура снизилась до 10 градусов, во многих регионах фиксировались заморозки, а также прошли дожди с грозами.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью "Главреду" сообщил, когда украинцы могут рассчитывать на возвращение тепла. "Уже с 29 апреля ожидается существенное потепление. Атмосферный фронт окончательно пройдет всю территорию страны", – отметил он.

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Кроме того, синоптик добавил, что май будет достаточно жарким. По прогнозу Щедрина, в первой декаде мая осадки будут маловероятными, а дневная температура будет колебаться в пределах +22…+25 градусов. В ночное время столбики термометров будут опускаться до +9…+14 градусов.

"В мае заморозков уже не будет. Сейчас наблюдается стабильное потепление. Мы перешли к летнему режиму погоды. Я бы даже сказал, что фактически наступило метеорологическое лето, поскольку в течение недели температура не падала ниже +15 градусов", – отметил синоптик.

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