Аномально спекотно: кліматолог розповіла, чого очікувати від погоди у 2025 році

Весна 2025 року в Україні розпочалась із вражаючої погодної аномалії — теплі температури, майже повна відсутність опадів і раннє пробудження природи стали черговими ознаками кліматичних змін, що дедалі активніше впливають на погодні процеси в регіоні. Ще у березні спостерігались значні відхилення від кліматичної норми, а попереду — спекотне, посушливе літо з ризиком нових температурних рекордів і підвищеної пожежної небезпеки.

Березень цього року був надзвичайно теплим: середня температура повітря на більшості територій перевищувала норму на 3,5–5 градусів. У північних та північно-східних регіонах температура коливалась у межах 6–6,5 °C, а на півдні Одещини — понад 8 °C. Аномально високі показники були зумовлені як нічними, так і особливо денними температурами, які в окремі дні сягали понад 20 градусів. Про це розповіла кліматологиня Віра Балабух.

Одночасно майже вся територія країни страждала від нестачі опадів — у деяких центральних та південних областях за місяць випало менш ніж половина норми. Така ситуація була пов’язана з переважанням антициклональної погоди, що також зменшила швидкість вітру.

На початку квітня відбулося короткочасне похолодання: температура вночі подекуди знижувалась до -5–7 градусів, хоча середньодобові значення залишались додатними. Це зниження призвело до того, що перша декада місяця виявилась холоднішою за норму на 1–4 градуси. Проте вже в другій декаді квітня очікується різке потепління — середні температури мають бути вищими за норму на 2–3 градуси і перевищити позначку 15 °C, що характерно радше для літа, ніж весни. Водночас кліматолог попереджає: попри потепління, не варто виключати короткочасні похолодання, адже весняна погода залишається дуже мінливою.

Цьогорічна весна прийшла в Україну завчасно. Вже в грудні та січні температура перевищувала нуль, що спричинило раннє цвітіння первоцвітів і появу бруньок. Холод повернувся лише в лютому — і ненадовго.

За попередніми оцінками, літо 2025 року в Україні буде спекотним і сухим. Прогнозується, що середня температура повітря в літні місяці перевищить норму на 2 градуси, тоді як кількість опадів, навпаки, буде меншою за звичайну. Це створює передумови для високого рівня пожежної небезпеки. Як зазначає Балабух, температурні рекорди і погодні крайнощі вже стали звичними для кожного літа, тож і цього року ситуація, ймовірно, не буде винятком.

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Попри технологічні досягнення, довгострокові прогнози не дозволяють точно передбачити граничні температури. Лише за кілька днів до конкретної події можна отримати точні метеодані. Сезонні ж оцінки лише окреслюють загальну картину щодо опадів та температур.

Кліматологиня також звертає увагу на те, що через зміну клімату відбувається зсув природних зон, що негативно позначається на врожайності багатьох культур. Спекотні періоди та нестача вологи стають усе більшим викликом для вирощування таких звичних овочів, як капуста, огірки чи картопля. Ці тенденції лише посилюються, тож аграріям і садівникам доведеться адаптуватися до нових реалій.

Раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 15 квітня.

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