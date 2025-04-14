Тепла погода, переважно без опадів та до 19 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 15 квітня

До кінця другої декади квітня в Україні очікується відчутне потепління та майже повна відсутність опадів. Причиною сприятливих погодних умов стане малорухомий антициклон, що сформується над Східною Європою.

Завдяки цьому впродовж 14–20 квітня більшість регіонів країни насолоджуватиметься комфортною весняною погодою. Температура поступово зростатиме, нічні заморозки відступлять, небо буде переважно ясним. Невеликі короткочасні дощі можуть пройти лише подекуди на заході та півдні. Докладний прогноз підготував Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

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15 квітня, в Україні збережеться тепла й майже безхмарна погода. Ввечері на заході можливі дощі. Вітер посилиться в деяких регіонах. Температура вночі становитиме від +4 до +9 °С, подекуди ще можливі слабкі заморозки, вдень – до +19 °С.

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