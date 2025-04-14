Теплая погода, преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 15 апреля.

К концу второй декады апреля в Украине ожидается ощутимое потепление и почти полное отсутствие осадков. Причиной благоприятных погодных условий станет малоподвижный антициклон, сформировавшийся над Восточной Европой.

Благодаря этому в течение 14–20 апреля большинство регионов страны будут наслаждаться комфортной весенней погодой. Температура будет постепенно расти, ночные заморозки отступят, небо будет преимущественно ясным. Небольшие кратковременные дожди могут пройти лишь местами на западе и юге. Подробный прогноз подготовил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

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15 апреля в Украине сохранится теплая и почти безоблачная погода. Вечером на западе возможен дождь. Ветер усилится в некоторых регионах. Температура ночью составит от +4 до +9 °С, иногда возможны слабые заморозки, днем – до +19 °С.

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