Сколько гривен придется отдать за 100 долларов: банкир дал прогноз курса на неделю

На этой неделе на валютном рынке Украины не прогнозируется паники или резкого ажиотажа. Курсы на межбанке и наличном рынке стабилизируются, а разница между ними практически исчезнет.

В комментарии для УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что за первые четыре месяца года официальный курс может снизиться. По его словам, падение составит 1,5-1%.

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По прогнозам банкира, в период с 28 апреля по 4 мая курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в пределах 41,2-41,6 гривны за доллар, аналогичные показатели ожидаются и на наличном рынке.

Соответственно, 100 долларов в Украине будут стоить около 4120-4160 гривен, а за 1000 долларов придется заплатить от 41 200 до 41 600 гривен.

Раньше мы рассказывали, к какому курсу доллара следует готовиться украинцам.

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