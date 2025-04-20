Долар прорве позначку у 47: прогноз від ICU щодо курсу та цін в Україні

З третього кварталу 2024 року українська економіка перейшла до повільної фази зростання. Перспективи її суттєвого прискорення наразі виглядають малоймовірними.

Про це повідомляє NV Бізнес, посилаючись на оновлений економічний прогноз від аналітиків інвестиційної компанії ICU. У звіті зазначається: "Необхідність поступового зменшення бюджетного дефіциту та, відповідно, скорочення державних витрат стримуватиме економічну динаміку надалі. Ми прогнозуємо зростання ВВП на рівні 3% як цього, так і наступного року. Цьому сприятиме пожвавлення споживчого попиту з боку населення, а також покращення врожайності".

З червня в Україні очікується помітне уповільнення річної інфляції. Це буде зумовлено ефектом високої бази порівняння з минулого року та зростанням пропозиції агропродукції. За оцінками аналітиків ICU, споживча інфляція до кінця року знизиться до рівня 7–8%. Цьому сприятимуть помірне зменшення споживчого попиту, стабільність валютного курсу та здешевлення продуктів харчування. Водночас Нацбанк, найімовірніше, триматиме облікову ставку без змін до вересня, а потім поступово знижуватиме її – тричі по 50 базисних пунктів до завершення року.

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Переглянутий МВФ прогноз щодо надходження зовнішнього фінансування – позитивна новина для України. Обсяг міжнародної допомоги зріс на $15 мільярдів порівняно з планом у грудні, причому більша частина коштів буде отримана у 2025 році. У 2024 році країна отримає понад $50 мільярдів, що суттєво збільшить валютні резерви НБУ. Це дасть Нацбанку більше можливостей для підтримки гривні, тому ICU переглянула свій прогноз курсу на кінець 2025 року – до 43,5 грн за долар.

Валютні ризики та бюджет

Збільшення обсягів допомоги дозволяє виграти час для зниження зовнішніх дисбалансів. Однак ситуація залишається складною. Найближчими викликами будуть рекордний дефіцит поточного рахунку, суттєвий відтік іноземної валюти з банківського сектору та значна частка кредитів, отриманих під час війни, термін погашення яких спливає. Якщо підтримка ззовні у майбутньому різко скоротиться, Нацбанку доведеться девальвувати гривню.

У 2024 році дефіцит державного бюджету, за оцінками ICU, майже повністю покриється за рахунок міжнародної допомоги. Водночас у третьому кварталі 2025 можливе збільшення видаткової частини бюджету. Однак на 2026 рік наразі немає чітких джерел покриття дефіциту.

Ризики безпеки та вплив на економіку

Прогнози аналітиків базуються на припущенні, що рівень безпекових ризиків залишатиметься стабільним упродовж наступного року. Навіть якщо вдасться досягти тимчасової домовленості про припинення вогню, інтенсивність бойових дій та обстрілів інфраструктури, ймовірно, суттєво не зміниться. Це означає, що бізнес і населення продовжать працювати в умовах невизначеності, що впливатиме як на споживчу активність, так і на інвестиційні рішення.

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