Доллар прорвет отметку в 47: прогноз от ICU по курсу и ценам в Украине

С третьего квартала 2024 года украинская экономика перешла в медленную фазу роста. Перспективы ее существенного ускорения пока выглядят маловероятными.

Об этом сообщает NV Бизнес, ссылаясь на обновленный экономический прогноз от аналитиков инвестиционной компании ICU. В отчете отмечается: "Необходимость постепенного уменьшения бюджетного дефицита и соответственно сокращение государственных расходов будет сдерживать экономическую динамику в дальнейшем. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3% как в этом, так и в следующем году. Этому будет способствовать оживление потребительского спроса со стороны населения, а также улучшение урожайности".

С июня в Украине ожидается заметное замедление годовой инфляции. Это будет обусловлено эффектом высокой базы по сравнению с прошлым годом и ростом предложения агропродукции. По оценкам аналитиков ICU, потребительская инфляция к концу года снизится до 7–8%. Этому будут способствовать умеренное уменьшение потребительского спроса, стабильность валютного курса и удешевление продуктов питания. В то же время Нацбанк, скорее всего, будет держать учетную ставку без изменений до сентября, а затем будет постепенно снижать ее – трижды по 50 базисных пунктов до конца года.

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Пересмотренный МВФ прогноз поступления внешнего финансирования – положительная новость для Украины. Объем международной помощи вырос на $15 миллиардов по сравнению с планом в декабре, причем большая часть средств будет получена в 2025 году. В 2024 году страна получит более 50 миллиардов долларов, что существенно увеличит валютные резервы НБУ. Это даст Нацбанку больше возможностей для поддержки гривны, поэтому ICU пересмотрела свой прогноз курса на конец 2025 года – до 43,5 грн/доллар.

Валютные риски и бюджет

Увеличение объемов пособий позволяет выиграть время для снижения внешних дисбалансов. Однако ситуация остается сложной. Ближайшими вызовами будут рекордный дефицит текущего счета, существенный отток иностранной валюты из банковского сектора и значительная часть кредитов, полученных во время войны, срок погашения которых истек. Если поддержка извне в будущем резко сократится, Нацбанку придется девальвировать гривну.

В 2024 году дефицит государственного бюджета по оценкам ICU почти полностью покроется за счет международной помощи. В то же время в третьем квартале 2025 года возможно увеличение расходной части бюджета. Однако на 2026 год нет четких источников покрытия дефицита.

Риски безопасности и влияние на экономику

Прогнозы аналитиков базируются на предположении, что уровень рисков безопасности будет оставаться стабильным в течение следующего года. Даже если удастся достичь временной договоренности о прекращении огня, интенсивности боевых действий и обстрелов инфраструктуры, вероятно, существенно не изменится. Это означает, что бизнес и население продолжат работать в условиях неопределенности, что влияет как на потребительскую активность, так и на инвестиционные решения.

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