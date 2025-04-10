До якого курсу долара варто готуватись українцям: прогноз експерта

Упродовж найближчих днів в українських банках очікуються суттєві коливання готівкового курсу долара. Згідно з прогнозами, до кінця цього робочого тижня (до 11 квітня) вартість валюти перебуватиме в межах 40,7–41,7 гривні.

За прогнозом фінансового експерта Олексія Козирєва, в обмінних пунктах спостерігатиметься зворотна тенденція. Він зазначає, що курс долара там коливатиметься в діапазоні від 40,75 до 41,6 грн.

"Більшість обмінників і банків через підвищені курсові ризики розширять спред по долару (різниця між курсами продажів та купівлі. – ред.) у межах від 20 до 30 копійок. Гуртові обмінники працюватимуть зі спредом у 20-25 копійок", – вказується в повідомленні.

Як зазначив Олексій Козирєв, хоча банки та їхні клієнти вже підвели попередні підсумки березня і першого кварталу 2025 року (тобто з січня по березень), світова митна війна суттєво вносить корективи в бізнес-плани компаній у різних країнах. Це, у свою чергу, відчутно впливає і на українську економіку, зокрема – на валютний курс.

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"Передусім для України серйозно зростуть додаткові витрати на логістику за всіма товарами, що надходять з-за кордону. ...Паралельно тарифні війни та "закриття" за допомогою них багатьма країнами своїх ринків вдарять по і так невеликому українському експорту, а також відвернуть наших європейських партнерів від участі у фінансуванні багатьох проєктів у нашій країні", – вважає аналітик.

Крім того, за словами експерта, підвищені курсові ризики, що посилюються на тлі "постійного Трамп-цунамі", становлять серйозне випробування і для Національного банку. Причому:

як у напрямі необхідної оптимізації складу золотовалютних резервів України, які наразі майже повністю прив’язані до долара;

так і в аспекті загальної монетарної політики – особливо в контексті стримування зростаючої внутрішньої інфляції, де валютний чинник має вагомий вплив.

"Крім того, варто враховувати, що основна частина цінних паперів у наших резервах – це американські казначейські зобов'язання. Котирування та прибутковість яких зараз серйозно змінюватимуться", – прогнозує Козирев.

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Загалом, зазначає експерт, у період глобальних торговельних війн долар може втрачати позиції на світових фінансових ринках. А з огляду на те, що український держбюджет розрахований, виходячи з курсу 45 гривень за долар до кінця 2025 року, та з урахуванням того, що золотовалютні резерви країни зазнають негативної переоцінки, що зменшить прибуток Нацбанку, — це навряд чи можна вважати позитивним фактором для України.

Разом з тим, як визнає аналітик, нинішня відносна стабільність обмінного курсу стримує попит населення на іноземну валюту. А це, у свою чергу, підвищує привабливість гривневих депозитів для громадян.

"Наразі на рахунках фізосіб у банках, враховуючи ФОПів, розміщено понад 1,3 трлн гривень в еквіваленті. Ці "гарячі" гроші у банківській системі поки що не чинять додаткового тиску на курс, що дуже важливо в епоху воєнної нестабільності й світових викликів, що постійно змінюються. Особливо наразі при загостренні всіх світових протиріч і торгових воєн", – підсумував Козирев.

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