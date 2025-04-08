Долар чи інші інвестиції: куди вигідніше вкладати гроші українцям зараз

Фахівці рекомендують українцям зберігати свої заощадження в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони зазначають, що на сьогодні це один із найбільш дохідних фінансових інструментів.

Про це повідомив OBOZ.UA директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, річна прибутковість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) приблизно на 10% вища, ніж дохідність долара.

"Просто візьміть та порівняйте, наскільки змінився курс долара, наприклад, за рік, і скільки б ви заробили за рік, якби тримали гроші у гривневих ОВДП. І ви побачите, що різниця там практично 10%. Тому сьогодні вкласти гроші у гривневі ОВДП – найбільш вигідний варіант", – зазначається у повідомленні.

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Водночас він підкреслив, що на внутрішню економічну ситуацію в Україні впливає багато різних чинників. Серед них – очікуване погіршення погодних умов уже цього тижня, ймовірна літня посуха, а також сезонні особливості, пов’язані з аграрним виробництвом.

"Якщо літо буде хороше, то в нас з вами інфляція буде маленькою, тому що запаси продовольства в Україні будуть великими. ... Ну і плюс обстріли енергетичної інфраструктури ворогами. Це теж б'є по інфляції. Плюс ріст заробітних плат для виробничого персоналу – тому що їх немає фізично, мобілізованих багато. Ось основні драйвери інфляції в Україні", – розповів Пендзин.

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