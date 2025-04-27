Кому из мужчин разрешено сопровождать родственников за границу и что для этого нужно

Военнообязанный гражданин Украины может временно покинуть страну, если сопровождает лицо с инвалидностью или человека, нуждающегося в постоянном уходе. Однако такой выезд разрешается только при определенных условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист по военному праву Диана Тернова (ЮК "Приходько и партнеры"). Мужчина, военнообязанный, имеет право на выезд из Украины вместе с женой с инвалидностью, если может предоставить:

документы, подтверждающие брак;

справку или другой документ об инвалидности супруги.

Если сопровождает родителей жены

Также возможен выезд для сопровождения родителей супруги (с инвалидностью I или II группы), при:

подтверждение родственных связей;

наличия документов об инвалидности;

доказательств совместного проживания или факта ухода.

Если ухаживает за лицом с инвалидностью

Мужчины, официально ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы, также имеют право выехать за границу вместе с этим человеком. Обязательные документы:

справка об инвалидности;

акт об установлении факта ухода;

подтверждение получения компенсации за уход (при наличии).

Если лицо нуждается в постороннем уходе

Выезд разрешается и в случае сопровождения лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, если:

это близкий родственник первой степени родства;

или военнообязанный получает компенсацию за уход за этим лицом.

Сопровождение детей с инвалидностью

Отец, опекун, попечитель или приемный папа, военнообязанный, может сопровождать ребенка с инвалидностью до 18 лет. Это также касается детей с инвалидностью I или II группы, которые находятся на его содержании.

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Другие родственники, сопровождающие ребенка

Относительно бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех или отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью: они могут уезжать только в том случае, если не подлежат мобилизации.

Если опекают недееспособное лицо

Опекун военнообязанный имеет право уехать вместе с лицом с инвалидностью, признанным недееспособным, при наличии судебного решения о назначении опеки. Если же опекун не назначен, сопровождать может совершеннолетний родственник первой или второй степени родства.

Если сопровождение осуществляет работник заведения по уходу

Выезд также возможен для военнообязанных работников учреждений по уходу, если они сопровождают:

человека с инвалидностью;

или лицо, постоянно нуждающееся в постороннем уходе.

Независимо от оснований выезда, военнообязанный обязан вернуться в Украину не позднее, чем вернется сопровождающее его лицо.

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

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