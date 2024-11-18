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Війна в Україні

Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: проста інструкція

Ціхоцька Марія

Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: проста інструкція
У разі його втрати існує чіткий алгоритм відновлення

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) – важливий документ, що гарантує власнику доступ до передбачених законом пільг та преференцій. У разі його втрати, пошкодження чи знищення існує чітка процедура відновлення. АрміяInform підготувала детальні роз'яснення щодо цього процесу.

Куди звертатися за відновленням

  • Діючі військовослужбовці подають рапорт командиру військової частини
  • Звільнені військовослужбовці звертаються до ТЦК та СП за місцем обліку
  • Особи, які отримували статус через міжвідомчу комісію, можуть звернутися безпосередньо до Мінветеранів

Порядок відновлення у разі втрати або крадіжки

Необхідні документи:

  • Підтвердження про реєстрацію заяви в Національній поліції
  • Оголошення в ЗМІ про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням ПІБ власника та реквізитів документа)
  • Копія втраченого посвідчення (за наявності)
  • Оригінал та копія листа талонів
  • Копія першої сторінки паспорта
  • Дві матові фотокартки 3×4 см (обличчя має займати 65-70% площі)

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Відновлення пошкодженого посвідчення

Перелік документів:

  • Пошкоджене посвідчення
  • Лист талонів
  • Копія паспорта (перша сторінка)
  • Дві матові фотокартки 3×4 см (з дотриманням вимог до зображення)

Відновлення після знищення під час бойових дій

У випадку знищення посвідчення внаслідок бойових дій:

  • Проводиться службове розслідування у військовій частині
  • На підставі результатів розслідування здійснюється відновлення
  • Від заявника вимагаються лише дві фотокартки 3×4 см встановленого зразка

Важливо зберігати копії всіх документів та дотримуватися встановленої процедури для швидкого та успішного відновлення посвідчення УБД.

Нагадаємо, військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації.

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Війна в Україні