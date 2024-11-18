Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: проста інструкція
Посвідчення учасника бойових дій (УБД) – важливий документ, що гарантує власнику доступ до передбачених законом пільг та преференцій. У разі його втрати, пошкодження чи знищення існує чітка процедура відновлення. АрміяInform підготувала детальні роз'яснення щодо цього процесу.
Куди звертатися за відновленням
- Діючі військовослужбовці подають рапорт командиру військової частини
- Звільнені військовослужбовці звертаються до ТЦК та СП за місцем обліку
- Особи, які отримували статус через міжвідомчу комісію, можуть звернутися безпосередньо до Мінветеранів
Порядок відновлення у разі втрати або крадіжки
Необхідні документи:
- Підтвердження про реєстрацію заяви в Національній поліції
- Оголошення в ЗМІ про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням ПІБ власника та реквізитів документа)
- Копія втраченого посвідчення (за наявності)
- Оригінал та копія листа талонів
- Копія першої сторінки паспорта
- Дві матові фотокартки 3×4 см (обличчя має займати 65-70% площі)
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Відновлення пошкодженого посвідчення
Перелік документів:
- Пошкоджене посвідчення
- Лист талонів
- Копія паспорта (перша сторінка)
- Дві матові фотокартки 3×4 см (з дотриманням вимог до зображення)
Відновлення після знищення під час бойових дій
У випадку знищення посвідчення внаслідок бойових дій:
- Проводиться службове розслідування у військовій частині
- На підставі результатів розслідування здійснюється відновлення
- Від заявника вимагаються лише дві фотокартки 3×4 см встановленого зразка
Важливо зберігати копії всіх документів та дотримуватися встановленої процедури для швидкого та успішного відновлення посвідчення УБД.
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