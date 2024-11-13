Військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації: повний перелік

Військовозобов'язаних можуть визнати придатними, обмежено придатними або непридатними до служби залежно від стану їхнього зору та наявності захворювань очей. У 2023 році Міністерство оборони оновило перелік хвороб, що визначають можливість проходження служби.

Новини.LIVE розібралися, у яких випадках військовозобов'язаного визнають придатним чи частково придатним.

Придатність до служби при проблемах із зором

Рішення залежить від рівня гостроти зору. Непридатними до мобілізації та знятими з військового обліку визнаються особи з такими показниками:

гострота зору (з корекцією) одного ока менше 0,1 або сліпота на одне око;

відсутнє очне яблуко при гостроті другого ока 0,3 або нижче;

гострота зору обох очей становить 0,2 або менше.

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Часткова придатність до служби

Особи, непридатні у мирний час, але обмежено придатні у період воєнного стану, мають такі показники:

гострота зору (з корекцією) одного ока менше 0,1 або сліпота на одне око;

відсутність очного яблука при гостроті другого ока 0,4 або вище;

гострота зору одного ока 0,3, а іншого — у межах 0,3 до 0,1.

ВЛК проводить індивідуальну оцінку, якщо один показник гостроти зору менше ніж 0,1, а інший після корекції становить 1,0.

Вплив інших захворювань очей на придатність

Придатність при складному гіперметропічному астигматизмі визначається показниками хвороби, що допомагають оцінити можливість служби. У разі амбліопії військовозобов'язаного можуть визнати обмежено придатним, навіть при загостренні.

При хронічній судинній оптичній нейропатії рішення залежить від особливостей хвороби. Особам із хронічною сенсорно-моторною або автономною нейропатією надають статус непридатних, тоді як з дистальною нейропатією та больовим синдромом їх можуть визнати обмежено придатними під час воєнного стану.

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