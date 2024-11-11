Що робити військовозобов‘язаному у разі закінчення терміну дії відстрочки: пояснення Міноборони

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко роз'яснила особливості роботи оновленого додатку "Резерв+". За її словами, військовозобов'язані з чинною відстрочкою не зможуть оформити нову через додаток до завершення терміну поточної. Для більшості користувачів це 9 листопада, тож з 10 листопада вони матимуть можливість подати заяву на нову відстрочку.

Новий онлайн-сервіс, доступний для завантаження в AppStore та PlayMarket, дозволяє людям з інвалідністю та студентам отримати відстрочку від мобілізації без відвідування установ та паперової тяганини. Таке обмеження щодо неможливості оформлення нової відстрочки за наявності діючої впроваджено для уникнення дублювання даних у реєстрах. Про це пише sud.ua.

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У разі виникнення проблем, таких як відсутність даних у реєстрі чи помилки в особистій інформації (прізвище, податковий код тощо), користувачі можуть звернутися до технічної підтримки "Резерв+". Фахівці опрацюють звернення та внесуть необхідні корективи для коректного відображення інформації в реєстрах.

Важливо зазначити, що термін дії відстрочки становить три місяці.

Нагадаємо, ми вже писали, чи мають право на відстрочку від призову студенти іноземних ВНЗ.

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