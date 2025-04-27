Кому з чоловіків дозволено супроводжувати родичів за кордон та що для цього потрібно
Військовозобов’язаний громадянин України може тимчасово залишити країну, якщо супроводжує особу з інвалідністю або людину, яка потребує постійного догляду. Проте такий виїзд дозволяється лише за певних умов, передбачених чинним законодавством.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка з військового права Діана Тернова (ЮК "Приходько та партнери"). Чоловік, який є військовозобов’язаним, має право на виїзд з України разом із дружиною з інвалідністю, якщо може надати:
- документи, що підтверджують шлюб;
- довідку або інший документ про інвалідність дружини.
Якщо супроводжує батьків дружини
Також можливий виїзд для супроводу батьків дружини (з інвалідністю I або II групи), за умови:
- підтвердження родинних зв’язків;
- наявності документів про інвалідність;
- доказів спільного проживання або факту догляду.
Якщо доглядає за особою з інвалідністю
Чоловіки, які офіційно доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи, також мають право виїхати за кордон разом із цією людиною. Обов’язкові документи:
- довідка про інвалідність;
- акт про встановлення факту догляду;
- підтвердження отримання компенсації за догляд (за наявності).
Якщо особа потребує стороннього догляду
Виїзд дозволяється і в разі супроводу особи, яка потребує постійного стороннього догляду, якщо:
- це близький родич першого ступеня споріднення;
- або військовозобов’язаний отримує компенсацію за догляд за цією особою.
Супровід дітей з інвалідністю
Батько, опікун, піклувальник або прийомний тато, який є військовозобов’язаним, може супроводжувати дитину з інвалідністю до 18 років. Це також стосується дітей з інвалідністю I або II групи, які перебувають на його утриманні.
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Інші родичі, які супроводжують дитину
Щодо бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух чи вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю: вони можуть виїжджати лише у тому випадку, якщо не підлягають мобілізації.
Якщо опікують недієздатну особу
Опікун військовозобов’язаний має право виїхати разом із особою з інвалідністю, визнаною недієздатною, за наявності судового рішення про призначення опіки. Якщо ж опікуна не призначено, супроводжувати може повнолітній родич першого або другого ступеня споріднення.
Якщо супровід здійснює працівник закладу догляду
Виїзд також можливий для військовозобов’язаних працівників установ догляду, якщо вони супроводжують:
- людину з інвалідністю;
- або особу, яка постійно потребує стороннього догляду.
Незалежно від підстав виїзду, військовозобов’язаний зобов’язаний повернутися в Україну не пізніше, ніж повернеться особа, яку він супроводжував.
Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.
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