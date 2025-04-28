Магнитные бури: почему возникают и как отслеживать
Поверхность Солнца покрыта горячей плазмой. При взаимодействии с другими телами или зонами противоположной магнитной полярности происходят вспышки – термоядерные реакции, образующие корональные массы выброса. Магнитная буря – это природное периодическое явление, возникающее из-за возмущения магнитного поля Земли под влиянием Солнца.
Эти облака плазмы, перенесенные солнечным ветром, иногда достигают Земли, сталкиваясь с магнитосферой и вызывая ее колебания, что и провоцирует магнитные бури. В составе этих масс — преимущественно электроны и протоны, придающие им магнитные свойства. Об этом пишет УП.Жизнь.
Активность Солнца сменяется циклами разной продолжительности – от 11 до 1000 лет. Чаще для прогнозов используют 11-летние циклы, хотя их продолжительность может варьироваться от 7 до 17 лет.
Как проходят магнитные бури
Когда корональная масса устремлена на Землю, через 2–3 дня она достигает магнитосферы. Если вспышка произошла ближе к экватору Солнца, вероятность столкновения выше; если на полюсах – вещество может обойти Землю.
Даже если поток плазмы пройдет мимо, спутники зафиксируют незначительные возмущения магнитного поля.
Магнитосфера Земли напоминает луковицу с выступом в направлении Солнца и длинным "хвостом" в противоположную сторону. Считается, что магнитное поле планеты возникает благодаря потокам электрического тока между ядром и мантией.
Когда заряженная плазма сталкивается с магнитным полем, появляются геоудары, вызывающие бури. В Киеве нормальное значение магнитного поля составляет около 50 тысяч нанотесла; если показатель растет, это указывает на бурю.
Классификация магнитных бурь
Магнитные бури делят на:
- слабые (50–100 нТл),
- умеренные (100–150 нТл),
- сильные (150–200 нТл),
- очень сильные (200–300 нТл).
Для обобщения оценки используют 9-балльную шкалу индекса K:
- 1–5 баллов – слабые бури (60–70 нТл),
- 6 баллов - 70-100 нТл,
- 7 баллов - 100-150 нТл,
- 8 баллов - 150-250 нТл,
- 9 баллов - 250-300 нТл.
Средняя продолжительность бури – от 2 до 5 дней. Она проходит три фазы: начальную, основную и конечную.
Больше всего магнитных бурь приходится на весну и осень из-за смены наклона Земли к Солнцу.
Как возникают полярные сияния
Полярные сияния - "близнецы" магнитных бурь. Они появляются, когда потоки заряженных частиц солнечного ветра сталкиваются с атмосферными молекулами. В результате взаимодействия электронов и протонов с молекулами кислорода или гелия возникает характерное свечение.
Во время сильных бурь 8–9 баллов полярные сияния можно увидеть даже на средних широтах, например, в Украине.
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Где наблюдают магнитные бури
В Украине действуют четыре геомагнитных обсерватории:
- в селе Дымер на Киевщине (не работает из-за войны),
- в пгт Ивано-Франковское на Львовщине,
- в селе Степановка на Одесщине,
- на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
Приборы постоянно фиксируют изменения магнитного поля, данные обрабатываются для прогнозов магнитных бурь. Прогнозы бывают краткосрочные (2–3 дня после вспышки) и среднесрочные (27 дней, когда Солнце вращается вокруг оси).
Следить за прогнозами можно на сайте Intermagnet – международной сети мониторинга магнитного поля Земли.
Как магнитные бури влияют на человека
Железо в организме человека не реагирует на магнитные бури. Однако изменения в самочувствии могут быть связаны с адаптацией к новым атмосферным условиям.
Ухудшение самочувствия чаще наблюдается у людей с хроническими болезнями или у пожилых, у которых снижается способность адаптироваться. Люди ежедневно испытывают минимальные изменения магнитного поля, например, возле движущихся автомобилей или метро — эти изменения кратковременны и безопасны.
Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.
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