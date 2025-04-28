Магнітні бурі: чому виникають та як відстежувати

Поверхня Сонця вкрита гарячою плазмою. Під час взаємодії з іншими тілами або зонами протилежної магнітної полярності відбуваються спалахи — термоядерні реакції, що утворюють корональні маси викиду. Магнітна буря — це природне періодичне явище, яке виникає через збурення магнітного поля Землі під впливом Сонця.

Ці хмари плазми, перенесені сонячним вітром, іноді досягають Землі, стикаючись із магнітосферою та викликаючи її коливання, що і провокує магнітні бурі. У складі цих мас — переважно електрони та протони, які надають їм магнітних властивостей. Про це пише УП.Життя.

Активність Сонця змінюється циклами різної тривалості — від 11 до 1000 років. Найчастіше для прогнозів використовують 11-річні цикли, хоча їхня тривалість може варіюватися від 7 до 17 років.

Як проходять магнітні бурі

Коли корональна маса спрямована на Землю, через 2–3 дні вона досягає магнітосфери. Якщо спалах стався ближче до екватора Сонця, ймовірність зіткнення вища; якщо на полюсах — речовина може оминути Землю.

Навіть якщо потік плазми пройде поряд, супутники зафіксують незначні збурення магнітного поля.

Магнітосфера Землі нагадує цибулину, з виступом у напрямку Сонця та довгим "хвостом" в протилежний бік. Вважається, що магнітне поле планети виникає завдяки потокам електричного струму між ядром і мантією.

Коли заряджена плазма стикається з магнітним полем, виникають геоудари, що викликають бурі. В Києві нормальне значення магнітного поля становить близько 50 000 нанотесла; якщо показник зростає, це вказує на бурю.

Класифікація магнітних бур

Магнітні бурі поділяють на:

слабкі (50–100 нТл),

помірні (100–150 нТл),

сильні (150–200 нТл),

дуже сильні (200–300 нТл).

Для узагальнення оцінки використовують 9-бальну шкалу індексу K:

1–5 балів — слабкі бурі (60–70 нТл),

6 балів — 70–100 нТл,

7 балів — 100–150 нТл,

8 балів — 150–250 нТл,

9 балів — 250–300 нТл.

Середня тривалість бурі — від 2 до 5 днів. Вона проходить три фази: початкову, основну та кінцеву.

Найбільше магнітних бур припадає на весну та осінь через зміну нахилу Землі до Сонця.

Як виникають полярні сяйва

Полярні сяйва — "близнюки" магнітних бур. Вони виникають, коли потоки заряджених частинок сонячного вітру стикаються з атмосферними молекулами. У результаті взаємодії електронів і протонів із молекулами кисню або гелію виникає характерне світіння.

Під час сильних бур 8–9 балів полярні сяйва можна побачити навіть на середніх широтах, наприклад, в Україні.

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Де спостерігають магнітні бурі

В Україні діють чотири геомагнітні обсерваторії:

у селі Димер на Київщині (не працює через війну),

у смт Івано-Франкове на Львівщині,

у селі Степанівка на Одещині,

на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Прилади постійно фіксують зміни магнітного поля, дані обробляються для прогнозів магнітних бур. Прогнози бувають короткострокові (2–3 дні після спалаху) та середньострокові (на 27 днів, коли Сонце обертається навколо осі).

Слідкувати за прогнозами можна на сайті Intermagnet — міжнародній мережі моніторингу магнітного поля Землі.

Як магнітні бурі впливають на людину

Залізо в організмі людини не реагує на магнітні бурі напряму. Проте зміни в самопочутті можуть бути пов'язані з адаптацією до нових атмосферних умов.

Погіршення самопочуття частіше спостерігається в людей з хронічними хворобами або в літніх осіб, у яких знижується здатність адаптуватися. Люди щодня відчувають мінімальні зміни магнітного поля, наприклад, біля рухомих автомобілів або в метро — ці зміни короткочасні та безпечні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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