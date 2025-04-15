Борг за 'комуналку': у яких випадках його можна більше не сплачувати

Після початку війни чимало українців були змушені виїхати за кордон, залишивши свої квартири без нагляду. Проте, попри відсутність мешканців, нарахування комунальних послуг не зупиняється. Коли люди повертаються додому, часто з подивом виявляють значну заборгованість, яка накопичувалась роками.

У такій ситуації виникає цілком логічне питання – чи законні ці нарахування і чи повинні громадяни сплачувати старі борги? Відповідь на це запитання надали на офіційному порталі Верховної Ради України, зокрема, у роз’ясненнях щодо терміну давності комунальної заборгованості.

Українці мають можливість зменшити суми у квитанціях за комуналку, якщо житло – квартира чи будинок –залишалося без мешканців понад 30 днів. У таких випадках можливо тимчасово припинити нарахування за споживання газу, електроенергії, води чи вивезення сміття.

Щоб оформити таке звільнення, потрібно звернутися до компаній, які надають ці послуги, із відповідною заявою. Обов’язково слід додати підтверджуючі документи, які засвідчують, що особа справді не перебувала у помешканні. Це можуть бути, зокрема, довідки про роботу або проживання за межами України.

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Проте це правило не поширюється на оплату опалення та управління багатоквартирними будинками. У таких випадках борг продовжує накопичуватись, і з часом можуть нарахувати значні суми. Тому виникає закономірне питання: чи зобов’язана людина платити повністю весь борг?

Згідно з положеннями Цивільного кодексу України, існує термін позовної давності. У більшості ситуацій щодо комунальних заборгованостей він складає три роки.

Це означає, що постачальники послуг мають право вимагати оплату тільки за три останні роки до моменту подачі судового позову або офіційного звернення. Але є винятки: якщо боржник сам визнавав наявність заборгованості, наприклад:

здійснював часткові платежі;

підписував договір про реструктуризацію;

просив про розстрочку чи відстрочку платежів.

У таких випадках строк давності переривається, і постачальник має право вимагати погашення боргу за весь період.

Як добитися списання частини комунального боргу

Навіть після завершення трирічного строку позовної давності борг не анулюється автоматично. Якщо ви самостійно оплатили заборгованість після цього періоду, повернути кошти вже не вийде.

Слід мати на увазі: суд може прийняти позов незалежно від того, скільки часу минуло з моменту виникнення боргу. Але саме боржник має подати заяву про те, що строк позовної давності завершився. Без такої заяви суд не врахує цей фактор і може задовольнити позов.

Таким чином, якщо ви не визнавали наявність боргу, не здійснювали часткових платежів і не підписували жодних документів, що це підтверджують, то з вас можуть стягнути лише суму за останні три роки. Інша частина заборгованості може бути списана.

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