Українцям надходять платіжки з фіктивними боргами за газ: що каже "Нафтогаз"
Клієнти "Нафтогазу" (який обслуговує 98% населення, понад 12 мільйонів домогосподарств) можуть отримати платіжку з відображенням боргу, навіть якщо його насправді не існує. Такі помилки найчастіше виникають через невірно введені дані в унікальному особовому рахунку.
Щоб уникнути таких ситуацій, рекомендується перевіряти всі реквізити перед оплатою. Про це повідомила Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", уточнивши, що помилки в цифрах або їх відсутність можуть призвести до низки проблем, зокрема:
- затримки зарахування коштів;
- перерахування коштів на неправильний рахунок.
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"Виправлення таких помилок вимагає певного часу, а іноді й додаткових звернень до служби підтримки або банку", – йдеться в повідомленні.
Однак, уникнути нарахування боргу за газ цілком можливо. Для цього необхідно:
- Переконатися, що особовий рахунок вказано вірно.
- Перевірити номер особового рахунку в порівнянні з попередніми платіжками, якщо оплата раніше проходила без проблем.
- Якщо здійснюєте платіж через касу або термінал, перевірте всі реквізити перед підтвердженням.
- Використовувати офіційні банківські послуги, які автоматично підтягнуть правильний номер рахунку.
Раніше ми розповідали, через що в платіжці за газ з’являється борг.
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