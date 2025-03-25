Украинцам поступают платежки с фиктивными долгами за газ: что говорит "Нафтогаз"
Клиенты "Нефтегаза" (обслуживающего 98% населения, более 12 миллионов домохозяйств) могут получить платежку с отражением долга, даже если его на самом деле не существует. Такие ошибки чаще всего возникают из-за неверно введенных данных в уникальном лицевом счете.
Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется проверять все реквизиты перед оплатой. Об этом сообщила Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", уточнив, что ошибки в цифрах или их отсутствие могут привести к ряду проблем, в частности:
- задержки зачисления средств;
- перечисление средств в неправильный счет.
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"Исправление таких ошибок требует определенного времени, а иногда и дополнительных обращений в службу поддержки или банка", – говорится в сообщении.
Однако избежать начисления долга за газ вполне возможно. Для этого необходимо:
- Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.
- Проверить номер лицевого счета по сравнению с предыдущими платежками, если оплата раньше проходила без проблем.
- Если производите платеж через кассу или терминал, проверьте все реквизиты перед подтверждением.
- Использовать официальные банковские услуги, автоматически подтянут правильный номер счета.
Раньше мы рассказывали, из-за чего в платежке за газ появляется долг.
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