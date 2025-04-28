Дроны атаковали российский Брянск: вероятно, есть попадания по заводу 'Кремний-Эл' (фото, видео)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массовой атаке беспилотников на регион в ночь на 28 апреля. По его словам, в Брянске работала система ПВО, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Как утверждает Минобороны РФ, за ночь российские силы вроде бы сбили 115 украинских дронов. Из них 102 – над Брянской областью, 9 – над оккупированным Крымом, еще несколько – над Курской и Белгородской областями, а также над Черным морем.

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Местные Telegram-каналы сообщали о нескольких очагах пожаров в Брянске, в том числе на улицах Московской и Красноармейской.

Отметим, что на Красноармейской, 103, в Брянске расположен завод "Кремный Эл" - один из ключевых производителей микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса. Предприятие производит компоненты для стратегических систем вооружения, среди которых ракетные комплексы "Тополь-М" и "Булава", зенитные системы С-300 и С-400, а также бортовая электроника боевых самолетов.

Напомним, бойцы Нацгвардии взяли в плен группу вражеских пехотинцев на Купянском направлении.

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