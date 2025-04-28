Дрони атакували російський Брянськ: ймовірно, є влучання по заводу 'Кремній-Ел' (фото, відео)

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про масову атаку безпілотників на регіон у ніч на 28 квітня. За його словами, у Брянську працювала система ППО, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна зазнала поранень.

Як стверджує Міноборони РФ, за ніч російські сили начебто збили 115 українських дронів. З них 102 – над Брянською областю, 9 – над окупованим Кримом, ще по кілька – над Курською та Бєлгородською областями, а також над Чорним морем.

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Місцеві Telegram-канали повідомляли про кілька осередків пожеж у Брянську, зокрема на вулицях Московській та Червоноармійській.

Зазначимо, що на Червоноармійській, 103, у Брянську розташований завод "Кремній Ел" — один із ключових виробників мікроелектроніки для російського військово-промислового комплексу. Підприємство виготовляє компоненти для стратегічних систем озброєння, серед яких ракетні комплекси "Тополь-М" і "Булава", зенітні системи С-300 та С-400, а також бортова електроніка бойових літаків.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії взяли в полон групу ворожих піхотинців на Купʼянському напрямку.

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