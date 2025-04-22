Бійці Нацгвардії взяли в полон групу ворожих піхотинців на Купʼянському напрямку (фото)

На Куп’янському напрямку військовослужбовці 2-го батальйону 15-ї бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" захопили в полон ворожу піхотну групу, яка намагалася закріпитися в межах відповідальності українських сил.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

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"Бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади Нацгвардії ‘Кара-Даг’ взяли в полон групу ворожої піхоти, яка намагалася закріпитися в нашій зоні відповідальності на Куп’янському напрямку".

За словами Півненка, рух противника було виявлено завчасно за допомогою безпілотних літальних апаратів. Усвідомивши перевагу українських військ і не бажаючи ризикувати життям, окупанти вирішили здатися в полон без бою.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Запоріжжя.

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