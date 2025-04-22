Армія РФ атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку, поранені та загибла (фото)

Удень 22 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина, ще 15 — зазнали поранень, серед них двоє дітей. Внаслідок атаки в одному з районів міста спалахнула пожежа.

Спочатку повідомлялося про двох поранених, однак згодом стало відомо про смерть 69-річної жінки, яка отримала тяжкі травми — медики не змогли її врятувати.Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Пізніше очільник області уточнив, що серед поранених — двоє дітей: 14-річний хлопець перебуває у важкому стані, а 4-річна дитина — у стані середньої тяжкості.

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За останніми даними, в результаті обстрілу постраждали 15 людей. Шестеро з них отримали допомогу на місці, решту госпіталізували. Пошкоджено багатоквартирний будинок, зайнялися припарковані автомобілі.

Перед інцидентом Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіабомб (КАБів) по місту та області. Згодом підтвердив, що окупанти атакували Запоріжжя двома КАБами: один удар прийшовся по інфраструктурному об’єкту, інший — безпосередньо по житловому району.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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