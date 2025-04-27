Банки блокируют счета украинцев: за что наказывают клиентов

В Украине финансовые учреждения, в соответствии с действующим законодательством, обязаны осуществлять проверку клиентов и их финансовых операций. Если же банк заподозрит, что клиент может быть причастен к отмыванию денег или проводит сомнительные транзакции, он имеет право без объяснения причин прекратить сотрудничество и заблокировать счет, при этом остаток средств будет возвращен клиенту.

Как сообщает OBOZ.UA, один из подобных случаев рассматривался по делу №711/9639/23. Житель Черкасс обратился в суд с иском против ПриватБанка, требуя восстановить доступ к своему счету, однако суд принял решение не в его пользу. В заявлении истец отметил, что банк сообщил о прекращении сотрудничества из-за "установления неприемлемо высокого риска после повторной оценки клиента".

Его счет был заблокирован еще в декабре 2023 года. В течение всего 2023-го на карту поступило 487,1 тыс. грн, что в среднем составляет около 44 тыс. грн ежемесячно. Как указано в материалах суда, эти поступления были связаны с продажей личных вещей и дорогих автозапчастей через платформу объявлений OLX.

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Законодательство Украины и постановления НБУ содержат четкие требования по осуществлению финансового мониторинга банками. В деле приводятся рекомендации НБУ за номером 24-0006/58546/БТ, согласно которым при проверке возможного участия клиента в отмывании средств учитываются определенные признаки:

имеют концентрированные количества операций зачисления или списания Р2Р переводов в день;

имеют признаки "накопления" и вывод средств, полученных через Р2Р.

имеют значительные объемы и количество операций Р2Р переводов;

цель и сущность финансовых операций неясна;

источники происхождения средств не выяснены;

дальнейшее использование средств неизвестно;

денежные операции носят транзитный характер.

После проведения проверки банк пришел к выводу, что клиент представляет повышенный риск с точки зрения возможного отмывания средств. В связи с этим было принято решение о прекращении обслуживания. Суд, рассмотрев жалобу клиента, который не согласился с таким решением, отказал в удовлетворении его иска.

Блокируя счета, банки стремятся выявить и остановить деятельность так называемых "дропов". "Дроп" или „денежный мул" – это лицо, которое предоставляет свою банковскую карту для осуществления переводов средств, обычно по заказу третьих лиц. Оно принимает деньги на свою карту и сразу пересылает их на другой счет, указанный так называемым "работодателем", оставляя себе часть в качестве вознаграждения. В других случаях "дроп" просто снимает наличные и передает их заказчику, получая за это комиссию. Такая схема – с использованием многочисленных карточек – является популярным методом отмывания незаконно полученных средств, и все участники таких операций подпадают под уголовную ответственность, как указано в судебном решении по делу №212/7909/24.

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