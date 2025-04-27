Банки блокують рахунки українців: за що карають клієнтів

В Україні фінансові установи, відповідно до чинного законодавства, мають обов’язок здійснювати перевірку клієнтів та їхніх фінансових операцій. Якщо ж банк запідозрить, що клієнт може бути причетним до відмивання грошей або проводить сумнівні транзакції, він має право без пояснення причин припинити співпрацю та заблокувати рахунок, при цьому залишок коштів буде повернуто клієнту.

Як повідомляє OBOZ.UA, один із подібних випадків розглядався у справі №711/9639/23. Мешканець Черкас звернувся до суду з позовом проти ПриватБанку, вимагаючи відновити доступ до свого рахунку, однак суд ухвалив рішення не на його користь. У заяві позивач зазначив, що банк повідомив про припинення співпраці через "встановлення неприйнятно високого ризику після повторної оцінки клієнта".

Його рахунок було заблоковано ще у грудні 2023 року. Протягом усього 2023-го на картку надійшло 487,1 тис. грн, що в середньому становить близько 44 тис. грн щомісяця. Як зазначено у матеріалах суду, ці надходження були пов’язані з продажем особистих речей та дорогих автозапчастин через платформу оголошень OLX.

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Законодавство України та постанови НБУ містять чіткі вимоги щодо здійснення фінансового моніторингу банками. У справі наводяться рекомендації НБУ за номером 24-0006/58546/БТ, згідно з якими при перевірці можливої участі клієнта у відмиванні коштів враховуються певні ознаки:

мають концентровані кількості операцій зарахування чи списання Р2Р переказів на день;

мають ознаки "накопичення" та виведення коштів, отриманих через Р2Р перекази:

мають значні обсяги та кількість операцій Р2Р переказів;

мета й суть фінансових операцій незрозуміла;

джерела походження коштів не з'ясовано;

подальше використання коштів невідоме;

фінансові операції мають транзитний характер.

Після проведення перевірки банк дійшов висновку, що клієнт становить підвищений ризик з точки зору можливого відмивання коштів. У зв’язку з цим було прийнято рішення про припинення обслуговування. Суд, розглянувши скаргу клієнта, який не погодився з таким рішенням, відмовив у задоволенні його позову.

Блокуючи рахунки, банки прагнуть виявити та зупинити діяльність так званих "дропів". "Дроп" або "грошовий мул" – це особа, яка надає свою банківську картку для здійснення переказів коштів, зазвичай на замовлення третіх осіб. Вона приймає гроші на свою картку та одразу пересилає їх на інший рахунок, зазначений так званим "роботодавцем", залишаючи собі частину як винагороду. В інших випадках "дроп" просто знімає готівку та передає її замовнику, отримуючи за це комісію. Така схема – з використанням численних карток – є популярним методом відмивання незаконно отриманих коштів, і всі учасники таких операцій підпадають під кримінальну відповідальність, як зазначено в судовому рішенні у справі №212/7909/24.

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