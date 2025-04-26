Какая категория военнообязанных будет в первую очередь подпадать под мобилизацию в мае-2025

В связи с продолжающейся полномасштабной войной, развязанной Россией, в Украине продолжили действие военного положения и общей мобилизации — до 8 августа 2025 года. В течение этого периода военнообязанные мужчины и дальше могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины.

Однако армия в первую очередь нуждается в отдельных категориях граждан. Рассказываем, кого мобилизуют в мае 2025 года. Об этом пишет Новости. Live.

Кто подлежит мобилизации

Согласно украинскому законодательству, на военную службу мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Мужчины 18-25 лет могут присоединиться к ВСУ только добровольно - заключив контракт. В феврале 2025 года стартовала программа Контракт 18-24, которая предусматривает годовую службу на боевых должностях с выплатой 1 миллиона гривен. После завершения контракта предусмотрено право выезда за границу.

Мобилизация лиц в возрасте 50-60 лет проводится на общих условиях, но чаще всего их направляют в части обеспечения, штабов и т.д.

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Кого мобилизуют в первую очередь

В мае 2025 года по-прежнему в первую очередь мобилизуют мужчин в возрасте 25–60 лет, если:

они не имеют отсрочки;

незабронированные предприятиями, учреждениями или организациями;

признаны годными к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Кого больше всего нуждается в армии

Вооруженные силы Украины больше всего нуждаются в:

военных с боевым опытом (в том числе штурмовиков, артиллеристов);

узкопрофильных и дефицитных специалистов, необходимых для эффективного укомплектования подразделений.

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

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