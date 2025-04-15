Жилье по доступной цене: где в Украине сейчас можно приобрести квартиру до 20 тысяч долларов

За последние шесть месяцев в большинстве регионов Украины наблюдается повышение стоимости квартир на вторичном рынке. В то же время существуют области, где однокомнатное жилье можно приобрести примерно за 17,5 тысячи долларов, тогда как в других его средняя цена достигает 65 тысяч долларов.

В каких регионах Украины еще можно приобрести однокомнатную квартиру по цене до 20 тысяч долларов рассказал "24 Канал" со ссылкой на ЛУН.

В апреле 2025 года самые выгодные предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке фиксируют в Запорожье. Средняя стоимость таких объектов составляет 17,5 тысячи долларов. За последнее полугодие цены на жилье снизились еще на 3%, что связано с приближением линии фронта и активизацией российских обстрелов города.

Следующим в рейтинге является Николаев, где однокомнатные квартиры можно приобрести примерно за 20 тысяч долларов. Это на 2% меньше, чем полгода назад.

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В Харькове средняя стоимость однокомнатного жилья составляет 21 тысячу долларов. За последние шесть месяцев цены выросли на 5%. Аналогичная тенденция наблюдается и в Сумах – там недвижимость подорожала на 8%, и сейчас однокомнатные квартиры продают в среднем за 22,7 тысячи долларов.

Кропивницкий также попал в пятерку городов с самыми низкими ценами на жилье. Стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 27,5 тысячи долларов, и за последние шесть месяцев она осталась стабильной.

Стоимость жилья в других украинских городах

Львов удерживает позицию города с самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры – средняя стоимость здесь составляет 65 тысяч долларов и не меняется уже полгода. В Ужгороде подобное жилье стоит 64 тысячи долларов, что на 16% больше, чем было шесть месяцев назад.

Киев также оказался среди тройки городов с самыми высокими ценами на недвижимость. В столице стоимость однокомнатных квартир выросла на 5% и сейчас составляет 63 тысячи долларов.

В Черновцах такое жилье предлагают за 51 тысячу долларов, а в Ровно – за 47,5 тысячи. За последние полгода цены в этих городах поднялись на 6% и 7% соответственно.

Напомним, ранее эксперты рассказали, где сейчас выгоднее всего покупать жилье в Украине.

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