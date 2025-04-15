Житло за доступною ціною: де в Україні зараз можна придбати квартиру до 20 тисяч доларів

За останні шість місяців у більшості регіонів України спостерігається підвищення вартості квартир на вторинному ринку. Водночас існують області, де однокімнатне житло можна придбати приблизно за 17,5 тисячі доларів, тоді як в інших його середня ціна сягає 65 тисяч доларів.

У яких регіонах України ще можна придбати однокімнатну квартиру за ціною до 20 тисяч доларів розповів "24 Канал" з посиланням на ЛУН.

У квітні 2025 року найвигідніші пропозиції однокімнатних квартир на вторинному ринку фіксують у Запоріжжі. Середня вартість таких об’єктів становить 17,5 тисячі доларів. За останнє півріччя ціни на житло знизилися ще на 3%, що пов’язано з наближенням лінії фронту та активізацією російських обстрілів міста.

Наступним у рейтингу є Миколаїв, де однокімнатні квартири можна придбати приблизно за 20 тисяч доларів. Це на 2% менше, ніж пів року тому.

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У Харкові середня вартість однокімнатного житла становить 21 тисячу доларів. За останні шість місяців ціни зросли на 5%. Аналогічна тенденція спостерігається і в Сумах – там нерухомість подорожчала на 8%, і зараз однокімнатні квартири продають у середньому за 22,7 тисячі доларів.

Кропивницький також потрапив до п’ятірки міст з найнижчими цінами на житло. Вартість однокімнатної квартири тут становить 27,5 тисячі доларів, і за останні шість місяців вона залишилася стабільною.

Вартість житла в інших українських містах

Львів утримує позицію міста з найвищими цінами на однокімнатні квартири – середня вартість тут складає 65 тисяч доларів і не змінюється вже пів року. В Ужгороді подібне житло коштує 64 тисячі доларів, що на 16% більше, ніж було шість місяців тому.

Київ також опинився серед трійки міст з найвищими цінами на нерухомість. У столиці вартість однокімнатних квартир зросла на 5% і наразі становить 63 тисячі доларів.

У Чернівцях таке житло пропонують за 51 тисячу доларів, а в Рівному – за 47,5 тисячі. За останні пів року ціни в цих містах піднялися на 6% і 7% відповідно.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, де зараз найвигідніше купувати житло в Україні.

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