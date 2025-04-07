Ринок охолов: експерти розповіли, де зараз найвигідніше купувати житло в Україні

Вартість житла в Україні продовжує поступово зростати, однак у центральних регіонах усе ще можна знайти відносно доступні варіанти з добре розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням. Саме ці області дедалі частіше розглядаються потенційними покупцями як вигідне місце для інвестування в нерухомість.

Таку думку висловила експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі для ЗМІ. За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році західні регіони України – зокрема Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області – стали надзвичайно популярними серед охочих придбати житло. "Наразі хвиля ажіотажу спала, і лише дійсно якісні та конкурентні об’єкти привертають увагу покупців", – підкреслює вона.

Тоді основним критерієм вибору була не тільки безпека, а й загальний рівень комфорту проживання. Це й зробило західні області привабливими для багатьох сімей, які прагнули вберегти близьких у часи воєнної нестабільності. Втім, ситуація з часом змінилася. Як зазначає Берещак, наразі ринок у цих регіонах вийшов на стабільний рівень. Попит уже не такий високий, як у перші місяці війни, а покупці стали більш вибагливими – вони ретельно оцінюють не лише ціну, а й якість, рівень безпеки та комфортність житла.

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У перші роки війни західна частина України стала головним напрямком для переселенців, що спричинило різкий сплеск попиту на житлову нерухомість. Ці регіони перетворилися на безпечний прихисток для багатьох українців. Проте вже у 2025 році ситуація на ринку почала вирівнюватися. Незважаючи на те, що ціни на житло залишаються досить високими, інтерес до інвестування знизився через відсутність активного зростання вартості нерухомості.

Фахівчиня з ринку нерухомості Вікторія Берещак підкреслює: нині покупців можуть зацікавити лише проєкти, які відповідають сучасним вимогам до якості, екологічності та комфорту. Ринок апартаментів досі зберігає певну привабливість для інвесторів, хоча їхній ентузіазм помітно зменшився.

У регіоні поступово змінюються підходи до вибору житла. Сучасні споживачі шукають не просто площу, а інноваційні житлові формати з продуманою екосистемою, функціональним простором і гармонійною інтеграцією інфраструктури в природне середовище. Тому, попри високі ціни, на ринку з’являються цікаві варіанти, здатні задовольнити нові потреби покупців.

Натомість центральні регіони України сьогодні відкривають нові можливості як для покупців житла, так і для інвесторів. Такі міста, як Черкаси, Кропивницький, Полтава та інші, вирізняються більш доступними цінами на нерухомість у порівнянні із західними областями, зберігаючи при цьому комфортні умови для життя. Їх популярність зростає завдяки добре розвиненій інфраструктурі, зручному транспортному сполученню та широкому вибору об'єктів у різних цінових категоріях.

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Крім того, на відміну від більш завантажених ринків, у центрі країни покупці мають більше варіантів для вибору та простору для переговорів. Для інвесторів це також створює сприятливі умови, адже вартість житла тут все ще залишається помірною, що відкриває шлях до вигідних угод.

Київ, як і раніше, залишається однією з головних локацій для вкладень у житлову нерухомість. Проте повномасштабна війна суттєво вплинула на динаміку ринку столиці. Вартість квартир у місті значно відрізняється в залежності від району та стану будівель, що ускладнює процес вибору. Експертка радить звертати особливу увагу на новобудови, оснащені автономними системами опалення та облаштованими укриттями – такі характеристики стали важливими критеріями комфорту та безпеки в умовах воєнного часу.

Також фахівчиня поділилася кількома корисними порадами для тих, хто планує купівлю квартири:

Не піддавайтесь моді : перш ніж прийняти остаточне рішення щодо купівлі нерухомості, варто уважно дослідити ситуацію на ринку, порівняти вартість житла в різних регіонах та не дозволяти емоціям брати гору.

: перш ніж прийняти остаточне рішення щодо купівлі нерухомості, варто уважно дослідити ситуацію на ринку, порівняти вартість житла в різних регіонах та не дозволяти емоціям брати гору. Оцінюйте інфраструктуру: житло – це не лише квадратні метри. Важливо звертати увагу на наявність шкіл, медичних закладів, магазинів та зручного транспорту поблизу – усе це суттєво впливає на якість життя.

Не ігноруйте менш розкручені регіони : центральна частина країни часто має привабливіші умови купівлі, тому варто розширити географію пошуку й не зосереджуватись лише на найбільш популярних напрямках.

: центральна частина країни часто має привабливіші умови купівлі, тому варто розширити географію пошуку й не зосереджуватись лише на найбільш популярних напрямках. Перевіряйте репутацію забудовника : обирайте компанії, які вже зарекомендували себе на ринку – це гарантує більшу надійність і впевненість у майбутньому.

: обирайте компанії, які вже зарекомендували себе на ринку – це гарантує більшу надійність і впевненість у майбутньому. Ведіть перемовини: особливо на вторинному ринку не бійтеся обговорювати ціну – часто це дозволяє суттєво знизити вартість об'єкта.

Раніше ми розповідали, яке житло має найбільший попит у 2025 році.

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