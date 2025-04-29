На які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи
Згідно з чинним законодавством, громадяни України з інвалідністю III групи мають право на окремі соціальні виплати та пільги. Грошова допомога призначається особам, які відповідають таким умовам:
- встановлено інвалідність III групи;
- особа має право на пенсію по інвалідності;
- наявний страховий стаж: від 1 до 14 років залежно від віку на момент встановлення інвалідності або подання заяви на пенсію.
Розмір виплат:
- Особи з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком, обрахованої відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
- Особи з інвалідністю з дитинства – 60% прожиткового мінімуму.
- Діти з інвалідністю – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Про це пише 24 tv.ua.
Якщо людина з інвалідністю III групи не має права на пенсію або іншу державну допомогу, їй може бути призначена державна соціальна допомога – 60% прожиткового мінімуму для непрацездатних.
Пільги для працюючих осіб
- Додаткова оплачувана відпустка — 26 календарних днів (на 2 дні більше звичайної).
- За бажанням — до 30 днів неоплачуваної відпустки на рік.
- Для інвалідів війни — додаткова 14-денна оплачувана відпустка щороку.
- Можливість використати повну відпустку у перший рік роботи до 6 місяців стажу.
Працівник з інвалідністю має право достроково розірвати строковий трудовий договір, якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати роботу.
Освіта
- Діти з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися у музичних, художніх та інших позашкільних навчальних закладах.
- Абітурієнти з інвалідністю III групи мають право на позаконкурсне зарахування до вишів, якщо склали вступні випробування успішно.
- Зберігається право на пенсію або соцдопомогу, а також академічну стипендію в повному розмірі (за наявності підстав для її нарахування).
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Житлово-комунальні пільги
- Право на обладнання житла спеціальними пристроями — зокрема у під’їздах, на сходах тощо.
- Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування з інвалідністю III групи мають право на:
- першочергове отримання житла після повноліття;
- допомогу на облаштування житла, якщо вони здатні до самообслуговування.
- Особи з III групою інвалідності мають переважне право на покращення житлових умов.
Пільги на проїзд
- Діти з інвалідністю та супровідні особи мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі) за наявності підтвердних документів.
Важливо: форма власності транспорту не може бути причиною відмови у пільговому перевезенні.
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