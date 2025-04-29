На які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи

Згідно з чинним законодавством, громадяни України з інвалідністю III групи мають право на окремі соціальні виплати та пільги. Грошова допомога призначається особам, які відповідають таким умовам:

встановлено інвалідність III групи;

особа має право на пенсію по інвалідності;

наявний страховий стаж: від 1 до 14 років залежно від віку на момент встановлення інвалідності або подання заяви на пенсію.

Розмір виплат:

Особи з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком, обрахованої відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Особи з інвалідністю з дитинства – 60% прожиткового мінімуму.

Діти з інвалідністю – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це пише 24 tv.ua.

Якщо людина з інвалідністю III групи не має права на пенсію або іншу державну допомогу, їй може бути призначена державна соціальна допомога – 60% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Пільги для працюючих осіб

Додаткова оплачувана відпустка — 26 календарних днів (на 2 дні більше звичайної).

За бажанням — до 30 днів неоплачуваної відпустки на рік.

Для інвалідів війни — додаткова 14-денна оплачувана відпустка щороку.

Можливість використати повну відпустку у перший рік роботи до 6 місяців стажу.

Працівник з інвалідністю має право достроково розірвати строковий трудовий договір, якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати роботу.

Освіта

Діти з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися у музичних, художніх та інших позашкільних навчальних закладах.

Абітурієнти з інвалідністю III групи мають право на позаконкурсне зарахування до вишів, якщо склали вступні випробування успішно.

Зберігається право на пенсію або соцдопомогу, а також академічну стипендію в повному розмірі (за наявності підстав для її нарахування).

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Житлово-комунальні пільги

Право на обладнання житла спеціальними пристроями — зокрема у під’їздах, на сходах тощо.

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування з інвалідністю III групи мають право на:

першочергове отримання житла після повноліття;



допомогу на облаштування житла, якщо вони здатні до самообслуговування.

Особи з III групою інвалідності мають переважне право на покращення житлових умов.

Пільги на проїзд

Діти з інвалідністю та супровідні особи мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі) за наявності підтвердних документів.

Важливо: форма власності транспорту не може бути причиною відмови у пільговому перевезенні.

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