На какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы

Согласно действующему законодательству граждане Украины с инвалидностью III группы имеют право на отдельные социальные выплаты и льготы. Денежная помощь назначается лицам, отвечающим следующим условиям:

установлена инвалидность III группы;

лицо имеет право на пенсию по инвалидности;

имеющийся страховой стаж: от 1 до 14 лет в зависимости от возраста на момент установления инвалидности или подачи заявления на пенсию.

Размер выплат:

Лица с III группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту, исчисленной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Лица с инвалидностью с детства – 60% прожиточного минимума.

Дети с инвалидностью – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Об этом пишет 24 tv.ua.

Если человек с инвалидностью III группы не имеет права на пенсию или другую государственную помощь, ему может быть назначена государственная социальная помощь – 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Льготы для работающих лиц

Дополнительный оплачиваемый отпуск - 26 календарных дней (на 2 дня больше обычного).

По желанию – до 30 дней неоплачиваемого отпуска в год.

Для инвалидов войны — дополнительный 14-дневный оплачиваемый отпуск каждый год.

Возможность использовать полный отпуск за первый год работы до 6 месяцев стажа.

Работник с инвалидностью имеет право досрочно расторгнуть срочный трудовой договор, если состояние здоровья не разрешает выполнять работу.

Образование

Дети с инвалидностью могут бесплатно учиться в музыкальных, художественных и других учебных заведениях.

Абитуриенты с инвалидностью III группы имеют право на внеконкурсное зачисление в вузы, если сдали вступительные испытания успешно.

Сохраняется право на пенсию или соцпомощь, а также академическую стипендию в полном размере (при наличии оснований для ее начисления).

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Жилищно-коммунальные льготы

Право на оборудование жилья специальными устройствами - в частности в подъездах, лестницах и т.д.

Дети-сироты и лишенные родительской опеки с инвалидностью III группы имеют право на:

первоочередное получение жилья после совершеннолетия;



помощь в обустройстве жилья, если они способны к самообслуживанию.

Лица с III группой инвалидности имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.

Льготы на проезд

Дети с инвалидностью и сопровождающие лица имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) при подтверждающих документах.

Важно: форма собственности транспорта не может являться причиной отказа в льготной перевозке.

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