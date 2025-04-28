Аномально спекотне літо 2025 року може стати черговим ударом по екосистемі: про що йдеться

Україну влітку 2025 року, ймовірно, знову чекає аномальна спека, що супроводжуватиметься гідрологічною посухою, підвищеним ризиком пожеж та різкими погодними змінами у вигляді гроз, граду, злив і шквалів.

За словами Віри Балабух, кандидата географічних наук і завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України, уже зараз фіксуються передумови для підвищеної небезпеки пожеж навесні та влітку. Вона наголосила, що водойми в країні міліють, малі річки поступово зникають, а великі демонструють ознаки маловоддя. Разом зі зникненням боліт та нестачею снігового покриву, що раніше підтримував рівень води, це призводить до гідрологічної посухи. Про це повідомляє OBOZ.UA.

"Рівень підземних вод знижується, вода зникає навіть у колодязях, і ця проблема зачіпає вже не лише південь, а й північ України, зокрема Полісся", — підкреслила Балабух. Вона також зазначила, що в Миколаївській та Херсонській областях наразі виникають серйозні проблеми не лише з кількістю, а й з якістю питної води. Забезпечення водними ресурсами стає стратегічним викликом для країни.

За прогнозами, перехід до літньої температури може статися вже у травні. Якщо не буде суттєвого вторгнення холодних повітряних мас, в Україні встановиться тепла погода з температурою +20…+25 °С, що сприятиме розвитку інтенсивних погодних явищ.

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Як пояснила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, весняні захолодання, які часто трапляються у квітні-травні, можуть тимчасово стримувати потепління. Проте з настанням стійкої спеки внаслідок переміщення атмосферних фронтів можливе стрімке зростання конвективної хмарності, що призведе до частих гроз, граду, злив та шквалистих вітрів небезпечної сили.

Метеоролог також зазначила, що частота випадків граду в Україні зростатиме, оскільки загальний температурний фон підвищується. "З кожним роком температура влітку стає вищою, що веде до різкіших погодних змін під час переходу від гарячого до холодного повітря", — пояснила Голеня.

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