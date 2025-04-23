Літня спека до 26 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 24 квітня

У четвер, 24 квітня, в Україні переважатиме тепла весняна погода: температура повітря в більшості областей сягатиме +20...+26 °C. Водночас у західних регіонах прогнозуються дощі з грозами.

Про це повідомляє Наталка Діденко. За її словами, впродовж дня температура коливатиметься в межах +20...+26 °C. Опади найбільш імовірні у західній частині країни. Увечері дощі можуть охопити й північні регіони, а також південний схід.

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У Києві очікується спекотна погода — до +25...+26 °C. Більшу частину дня в столиці буде сухо, однак у другій половині доби можливі короткочасні дощі з грозами.

У п’ятницю, 25 квітня, кількість опадів зросте. А вже в суботу синоптики прогнозують різке зниження температури на заході та півночі країни. У неділю, попри суху погоду, утримається відчутне похолодання.

Раніше кліматолог розповіла, чого очікувати від погоди у 2025 році.

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