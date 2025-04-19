Замість тепла - дощ і +11°: синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода

В Україні найближчими вихідними та майже весь наступний тиждень триматиметься по-справжньому весняне тепло. Втім, уже за тиждень погода різко зміниться – прийдуть дощі з грозами й відчутно похолодає.

Про це попередила метеоролог Наталка Діденко у своєму Facebook. За її словами, вже 19 квітня внаслідок проходження атмосферного фронту в західних областях прогнозується незначне зниження температури та місцями короткочасні дощі.

Там вдень повітря прогріється до +15…+19 °C. Натомість у більшості регіонів України суботній день обіцяє бути сухим, теплим і сонячним: температура коливатиметься в межах +20…+24 °C. У Києві 19 квітня також без істотних опадів. Температура повітря складе близько +20…+22 градуси.

Прогноз погоди на Великдень

У неділю, 20 квітня, в Україні прогнозується по-справжньому весняне тепло – температура повітря сягатиме +20…+24 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, переважатиме ясна та сонячна погода, без опадів. Лише на заході країни можливі локальні дощі.

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У столиці також очікується теплий і сонячний Великдень – у Києві прогнозують близько +20…+22 градуси.

Похолодання в Україні: коли чекати змін

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що протягом усього наступного тижня в Україні зберігатиметься тепла весняна погода. Втім, уже ближче до наступних вихідних очікується суттєве погіршення погодних умов.

"Зверніть увагу: у суботу та неділю, 26–27 квітня, очікується різка зміна погоди – пройдуть дощі з грозами, а температура знизиться до +11…+17 градусів", – попередила метеоекспертка.

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