Сухо, сонячно та до +24: прогноз погоди в Україні на вихідні і Великдень

Відома метеорологиня, телеведуча та блогерка Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на Великдень та попередила про зміни, які можуть очікувати українців наприкінці квітня. За її словами, у Страсну суботу, зокрема в західних регіонах України, очікується вплив атмосферного фронту.

Це призведе до невеликого похолодання та локальних дощів. Незважаючи на теплу погоду в попередні дні, температура дещо знизиться, але залишиться в межах комфортної. Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У більшості областей на погоду впливатиме антициклон, тобто зона високого атмосферного тиску. Завдяки цьому майже по всій території України буде сухо, сонячно та по-весняному тепло — очікується від +20 до +24 градусів", — зазначила синоптикиня. Вона підкреслила, що на Великдень тепло буде навіть на заході країни.

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Також Діденко звернула увагу на те, що наближаються поминальні дні, і українці планують прибирання на кладовищах. Вона попередила:

"За попередніми даними, 26-27 квітня можливе похолодання та дощі, але цей прогноз ще потребує уточнення".

Раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 15 квітня.

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