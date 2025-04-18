Сухо, солнечно и до +24: прогноз погоды в Украине на выходные и Пасху

Известная метеорологиня, телеведущая и блоггер Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на Пасху и предупредила об изменениях, которые могут ожидать украинцев в конце апреля. По ее словам, в Страстную субботу, в частности, в западных регионах Украины, ожидается влияние атмосферного фронта.

Это приведет к маленькому похолоданию и местным дождям. Несмотря на теплую погоду в предыдущие дни температура несколько снизится, но останется в пределах комфортной. Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо ".

"В большинстве областей на погоду будет влиять антициклон, то есть зона высокого атмосферного давления. Благодаря этому почти по всей территории Украины будет сухо, солнечно и по-весеннему тепло - ожидается от +20 до +24 градусов", - отметила синоптикиня. Она подчеркнула, что на Пасху тепло будет даже на западе страны.

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Также Диденко обратила внимание на то, что близятся поминальные дни, и украинцы планируют уборку на кладбищах. Она предупредила:

"По предварительным данным, 26-27 апреля возможно похолодание и дожди, но этот прогноз еще нуждается в уточнении".

Ранее мы говорили о прогнозе погоды в Украине на 15 апреля.

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