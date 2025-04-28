Скільки коштує переоформлення будинку у 2025 році: актуальні суми

При купівлі нерухомості кожен власник стикається з необхідністю переоформлення будинку. Для успішного проходження цієї процедури важливо не лише знати її особливості, а й розуміти, скільки вона коштуватиме.

Юрист Іван Топор у коментарі для 24 Каналу пояснив: на загальну суму витрат при продажу будинку впливає низка чинників. Серед основних –тривалість володіння нерухомістю, кількість укладених угод купівлі-продажу за рік, а також додаткові нотаріальні дії, необхідні для оформлення угоди.

Вартість нотаріальних послуг разом із реєстраційними діями при продажу будинку в середньому становить від 8 000 до 12 000 гривень за одну угоду. Крім того, за послуги оцінювача доведеться сплатити ще близько 1 500 гривень.

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Як зазначає юрист, до обов’язкових витрат належить також внесок до Пенсійного фонду, який становить 1% від ціни будинку, вказаної у договорі, або від оціненої вартості – залежно від того, яка сума вища. За такою ж схемою обчислюється державне мито, що теж дорівнює 1%.

Які податки доведеться сплатити

Згідно із загальними правилами, фізична особа-продавець повинна сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% від вартості об'єкта, а також військовий збір, який у 2025 році також становитиме 5% від цієї вартості.

Іван Топор підкреслив: якщо будинок перебував у власності продавця понад три роки і за рік продажу не було інших угод з реалізації житла, продавець звільняється від сплати зазначених податків.

За словами Івана Топора, якщо продавець вдруге протягом одного року продає будинок, йому доведеться сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% та військовий збір у розмірі 5%, незалежно від того, скільки часу він володів нерухомістю.

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У випадку укладення третьої і наступних угод купівлі-продажу будинку в межах одного року, продавець повинен буде заплатити 18% ПДФО та 5% військового збору від вартості об’єкта. Водночас, як підкреслює юрист, положення Податкового кодексу України дозволяють суттєво зменшити суму податків за третьою та наступними угодами.

Іван Топор пояснив, що у разі наявності документів, які підтверджують витрати на придбання будинку, продавець має право обчислювати податки не від повної вартості будинку, а від різниці між сумою витрат на купівлю та ціною продажу.

Необхідно також враховувати, що якщо продавець є власником земельної ділянки, на якій розташований будинок, то разом із продажем будинку автоматично відбувається й продаж землі. Це передбачає додаткові витрати, аналогічні тим, що зазначені вище.

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