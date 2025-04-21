Спадок під загрозою: за яких умов українців можуть позбавити права на нього

Українці можуть втратити право на спадщину у випадках, якщо вони свідомо ухилялися від надання допомоги спадкодавцю або вчинили протиправні дії щодо нього – наприклад, намагалися позбавити його життя чи заважали оформленню заповіту. Також спадщина не перейде особам, яких позбавили батьківських прав або які перебували зі спадкодавцем у шлюбі, визнаному недійсним.

Про це інформує Міністерство юстиції України. Процедура спадкування є важливою юридичною дією, яка настає після смерті особи й регламентує передачу її майна правонаступникам.

У нашій державі механізм спадкування детально описаний у Цивільному кодексі України. Закон визначає як основні принципи одержання спадщини, так і виняткові випадки, коли особа може бути усунута від цього права.

Згідно зі статтею 1223 Цивільного кодексу, спадкоємцями можуть бути:

особи, які вказані у заповіті;

родичі або інші громадяни, які мають право на спадщину за законом – у разі відсутності заповіту або якщо він охоплює лише частину майна померлого.

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Однак навіть наявність заповіту чи родинного зв’язку не гарантує автоматичного отримання спадщини. Законодавство чітко визначає випадки, коли особа може бути позбавлена права спадкування.

Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, не можуть бути спадкоємцями ті, хто:

навмисно позбавив життя спадкодавця або іншого претендента на спадщину (виняток можливий лише тоді, коли заповідач знав про вчинений злочин, але все одно залишив цю особу у своєму заповіті);

навмисне заважав складанню чи внесенню змін до заповіту, переслідуючи власну вигоду або прагнучи забезпечити вигоду іншим особам;

є батьками, яких було офіційно позбавлено батьківських прав і які не поновили їх до моменту відкриття спадщини;

є родичами, які не виконували свого обов’язку утримувати спадкодавця – це встановлюється виключно за рішенням суду;

перебували у шлюбі, визнаному недійсним (за винятком ситуацій, коли один із подружжя не знав про недійсність шлюбу, і суд визнає його право на майнову частку).

Особа може бути позбавлена права на спадщину за рішенням суду, якщо буде встановлено, що вона не надавала необхідної допомоги спадкодавцю, коли той перебував у стані безпорадності через похилий вік, хворобу або інвалідність. Ця норма особливо важлива у випадках, коли родичі формально мають право на спадщину, але фактично не дбали про спадкодавця, що може бути розцінене судом як моральна неспроможність до спадкування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати спадщину за кордоном без візиту в Україну.

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