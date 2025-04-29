До 1000 грн: яка категорія пенсіонерів може розрахувати на додаткові виплати

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на додаткові виплати до основної пенсії. Надбавки призначаються залежно від віку, соціального статусу або потреби в догляді.

Передбачено дві основні категорії доплат. Перша — це щомісячна компенсація для осіб, яким виповнилося 75 років. Її розмір становить 456 гривень. Оскільки для пенсіонерів віком від 70 до 74 років вже діє надбавка у 300 гривень, після досягнення 75 років фактичне підвищення виплати складає 156 гривень. Про це повідомляє видання На пенсії.

Отримати доплату у 456 гривень можуть лише ті пенсіонери, чия загальна сума пенсії не перевищує 10 340 гривень. Дізнатися про нарахування цієї доплати можна у відділенні Пенсійного фонду.

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Крім того, одинокі пенсіонери віком від 80 років, які мають висновок лікарської комісії про необхідність постійного догляду, можуть розраховувати на щомісячну соціальну допомогу. Її розмір наразі становить 40% прожиткового мінімуму — 944,40 гривні.

Для оформлення цієї допомоги необхідно проживати окремо від родичів, мати медичне підтвердження про потребу в догляді та досягти 80-річного віку.

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