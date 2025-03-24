У низці великих міст України власники переглянули ціни на оренду однокімнатних квартир, здебільшого зменшуючи їх. Загалом за останні пів року вартість такого житла впала на 2-31%. Найвідчутніше зниження зафіксовано в Полтаві – на 31%, до середнього рівня 9000 грн.

Як зазначили на великому профільному порталі, в Ужгороді оренда квартир також стала значно доступнішою – вартість зменшилася на 10%. Про це пише OBOZ.UA. Окрім цього, ціни знизились:

у Львові – на 9%;

у Рівному, Вінниці – на 4%;

у Києві – на 3%;

у Хмельницькому – на 2%.

Де зросли ціни на оренду квартир

Лише у двох містах зафіксовано підвищення вартості оренди:

в Одесі ціни зросли на 6%;

в Івано-Франківську – на 3%.

У решті міст, за даними аналітиків, оренда 1-кімнатних квартир залишилася без змін.

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Вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні

Оренда 1-кімнатних квартир в Україні різко подешевшала: скільки тепер коштує винаймати житло. Джерело: lun.ua

Загалом, за даними аналітиків, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні коливається в межах 4000–17 000 грн. Найдешевше житло пропонують у Харкові – в середньому за 4000 грн. До міст із найнижчими цінами також належать:

Запоріжжя – у середньому 5000 грн;

Миколаїв – 5400 грн.

Найдорожче – у Львові, у середньому 17 000 грн. А крім того:

в Ужгороді – у середньому 16 800 грн;

Києві – 16 500 грн;

Луцьку – 14 000 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні невдовзі зміняться ціни на квартири в новобудовах.

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